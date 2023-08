Gracyanne Barbosa cobra justiça por morte de personal trainer em acidente de trânsito, no RJ

Gracyanne Barbosa pede investigação sobre acidente de trânsito que matou o personal trainer Hitallo Müller Azevedo dos Santos, no RJ (Reprodução/Instagram)

A musa fitness Gracyanne Barbosa fez uma postagem em seu perfil no Instagram cobrando justiça pela morte do personal trainer Hitallo Müller Azevedo dos Santos, de 34 anos, vítima de um acidente de trânsito na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na publicação, modelo de fisiculturismo destacou que a vítima “nunca será esquecida”.

“Peço para todos aqueles que, assim como eu, tiveram a honra de conhecer e conviver com @hitallo_muller ou até mesmo quem apenas conhecia o seu trabalho (que ele tanto amava), pelas redes sociais. Que postem e compartilhem, QUEREMOS JUSTIÇA!”, escreveu Gracyanne.

Conforme a Polícia Civil, um inquérito policial apura as circunstâncias do acidente, ocorrido no último dia 26 de julho. O personal trainer seguia em uma motocicleta na Avenida Lúcio Costa, quando foi atingido por um carro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo a polícia, a equipe do 16ª DP da Barra da Tijuca analisa imagens de câmeras de segurança e faz diligências para tentar esclarecer o caso.

Motorista estaria em alta velocidade

Hitallo trabalhava no XN Studio Body Designer. Dono do estabelecimento, Xande Negão também fez postagens nas redes sociais lamentando a morte do personal trainer e destacou que ele morreu “depois de ser atingido por um veículo em alta velocidade quando voltava para casa”.

“Conforme relatos, o motorista aparentava estar embriagado e dirigindo na contramão”. Segundo Negão, o condutor teria atingido a vítima enquanto ela estava parada no sinal vermelho, na altura da Praia da Reserva.

Xande Negão falou sobre a morte do personal trainer Hitallo Müller Azevedo dos Santos, no RJ (Reprodução/Instagram)

