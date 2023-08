Desconhecido que deu cabeçada em nutricionista afirma à polícia que vídeo é ‘montagem’; veja cena

A Polícia Civil identificou o suspeito de dar uma cabeçada na nutricionista Estela Frohlich Bonatto, de 25 anos, em uma rua de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A vítima, que não conhecia o autor, desceu do carro que dirigia após os pneus furarem e acabou sendo atacada. Em depoimento, o homem confirmou ser ele no vídeo que flagrou o caso (veja abaixo), mas alegou que a imagem passou por uma “montagem”.

O caso aconteceu na noite do último dia 23 de julho. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela mãe da nutricionista, a jovem voltava dirigindo de um aniversário quando se distraiu, bateu na guia de uma calçada e acabou furando os pneus. Ela desceu para ver o que tinha acontecido, quando o homem, que passeava com um cachorro, se aproximou e começou a xingá-la.

O vídeo mostra quando ele parte para cima da jovem, que rebate às agressões verbais. Em seguida, ela para de frente com ele e acaba levando a cabeçada. Estela foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a um hospital particular.

“Quebrou meu nariz, afundou o osso da face e fez esse estrago todo. Fiz cirurgia para corrigir a fratura”, disse a nutricionista em uma rede social.

Investigação

O caso passou a ser investigado e o suspeito foi identificado. O homem compareceu à delegacia para prestar depoimento e confirmou que foi ele quem discutiu com a nutricionista, mas negou a agressão. Alegou que o vídeo em questão se trata de uma “montagem”.

Já Estela esteve na delegacia para fazer o reconhecimento do suspeito, mas não teve certeza de que se tratava do mesmo homem.

Conforme reportagem do site G1, a polícia colheu declaração de ambos os envolvidos e encaminhou o inquérito ao Ministério Público, que vai analisar se dá prosseguimento ao caso.

