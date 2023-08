Copa do Mundo Feminina: Marta diz estar confiante para jogo contra a Jamaica

Nesta quarta-feira, 02 de agosto, teremos mais um jogo da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Desta vez, a seleção brasileira enfrentará as mulheres da Jamaica, às 7h da manhã.

Por isso, a maior artilheira de todos os temos, a nossa camisa 10, Marta, deu uma entrevista coletiva nesta terça-feira, 1 de agosto, ao lado da técnica da seleção brasileira, Pia Sundhage.

Impossível não se emocionar com a Rainha Marta! 🥹



O 🇧🇷 tem orgulho do ser humano e da referência que você se tornou para tantas meninas! 💚💛 pic.twitter.com/EPjiCLoQsh — Time Brasil (@timebrasil) August 1, 2023

Bastante emocionada, a rainha Marta falou sobre a importância da representatividade dela para as mulheres: “Quando comecei a jogar, eu não tinha ídolo no feminino. Vocês não mostravam jogo do feminino, como que eu ia ver?”, questionou à imprensa presente no local.

“Hoje a gente sai nas ruas as pessoas param e falam ‘minha filha te adora, ela quer ser igual a você’. É uma persistência contínua que não começou comigo, começou com muita gente lá atrás e a gente tem mto orgulho. Há 20 anos em 2003 ninguém conhecia a Marta e hoje a gente é referência pra muitas mulheres no mundo inteiro. A gente acabou abrindo portas”, continuou a atleta.

Quando questionada sobre a possibilidade de ser o seu último jogo em mundiais, já que se o Brasil perder da Jamaica, será desclassificado, Marta se mostrou confiante: “Obrigada por me lembrar, que não estava nem pensando nisso, você acredita?”, disse Marta, sobre um possível último jogo reprensentando o Brasil em uma Copa do Mundo.

“Estou tão focada no jogo amanhã que isso não veio a minha cabeça: ‘Nossa vai ser a minha última (entrevista) coletiva numa Copa do Mundo’, porque não vai ser porque eu estou confiante. Eu acredito que a gente vai seguir na competição”, disse confiante.

Aos 37 anos, Marta ainda não entrou como titular nas primeiras partidas da seleção canarinha, mas há grande expectativa de que amanhã a história mude. Com 17 gols em Copas do Mundo, a jogadora é a maior artilheira da história do torneio, entre homens e mulheres.

Por isso, devemos torcer para que amanhã a camisa 10 marque, já que ela se tornará a primeira jogadora a fazer gols em seis edições da Copa do Mundo.