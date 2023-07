Operação policial prende 15 pessoas e apreende droga k9 na região da Cracolândia, em SP

Operação policial visa repressão ao tráfico de drogas na região da Cracolândia, no Centro de SP (Divulgação/GCM)

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi realizada neste domingo (30) na região da Cracolândia, no Centro de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), 15 pessoas foram presas, além de apreendidas porções de cocaína, maconha e também k9, conhecida como a droga zumbi.

Conforme a secretaria, um dos alvos foi preso pela segunda vez em um período de dois dias. O homem tinha sido autuado tráfico de drogas na última sexta-feira (28), no mesmo local, mas foi solto em audiência de custódia no sábado (29). Assim, no domingo, foi novamente flagrado comercializando entorpecentes.

Outro preso já havia sido detido em operação realizada no dia 24 de junho. Ele foi preso novamente, desta vez por receptação de celular roubado.

Conforme a SSP, o foco da operação foi a Rua dos Gusmões. Além dos GCMs, 60 policiais civis atuaram durante os trabalhos, fazendo a identificação de suspeitos e procurados.

Na semana passada, em outra operação conjunta realizada pelas autoridades na Cracolândia, um homem de 44 anos foi preso com 1,5 kg de crack e R$ 12 mil em espécie. Conforme a polícia, ele fazia viagens toda semana ao litoral paulista, onde buscava as drogas para abastecer a região central da capital.