Massa de ar quente vai elevar a temperatura nos próximos dias na região sudeste

Após a passagem de uma frente fria que trouxe chuva para o estado de São Paulo, uma massa de ar seco e quente passa a dominar a região e os termômetros voltam a subir nos próximos dias, segundo a Climatempo.

Neste começo de semana, a cidade de São Paulo ainda tem a manhã gelada e muita nebulosidade, mas no decorrer do dia o sol deve aparecer e a temperatura pode chegar aos 24ºC.

Mas aos poucos as nuvens começarão a se dissipar e o tempo aberto e seco favorecem uma maior amplitude térmica, por isso as madrugadas devem continuar muito frias, com mínimas entre 14ºC e 15ºC na maior parte da Capital, e de até 10ºC nas áreas de serra, massas tardes prometem ser muito quentes, com elevação do termômetros variando entre 27ºC e 28ºC, temperaturas incomuns em meses de inverno.

Todo o estado de São Paulo deve ter uma semana sem chuva e com baixa umidade do ar, principalmente nas cidades do centro-norte, norte e noroeste do estado, onde o termômetro pode variar ainda mais e chegar entre 31ºC e 33ºC durante a maior parte da semana.

MASSA DE AR QUENTE

A massa de ar quente e seco ingressa pela Argentina e impacta todo o sul do país, que após dias extremamente gelados e chuvosos volta a ver o sol brilhar.

Mas assim como no estão de São Paulo, os estados do sul do Brasil devem sofrer com a amplitude térmica e algumas cidades continuarão a ter temperaturas mínimas características de invernos rigorosos, como São José dos Ausentes, onde a previsão até quarta-feira é de madrugadas com variação entre 1ºC e 2ºC.