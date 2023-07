Fisiculturista morre após salvar família de incêndio no RJ; vídeo mostra apartamento em chamas

O fisiculturista Hugo Sérgio Nascimento, de 30 anos, morreu em um incêndio no apartamento em que morava, no Anil, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele conseguiu tirar a esposa e a filha do imóvel, mas quando retornou para resgatar o cachorro da família acabou preso e faleceu. O bicho de estimação sobreviveu.

O caso aconteceu na madrugada de sábado (29). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o apartamento ainda em chamas (assista abaixo). A Polícia Civil apura o caso e, por enquanto, a suspeita principal é de que um curto-circuito em uma TV tenha provocado as chamas.

A esposa do fisiculturista, Larissa Silveira, e a filha do casal, foram socorridas para o Hospital Lourenço Jorge. A mulher já teve alta médica e acompanhou o sepultamento do marido, realizado no domingo (30), no Cemitério de Inhaúma.

Já a menina sofreu queimaduras em 70% do corpo e foi transferida ainda no domingo para Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, que é considerado referência no tratamento de queimaduras. O estado de saúde dela é considerado grave.

Além de ser fisiculturista, Hugo Sérgio era estudante de educação física e trabalhava em uma academia na Gardênia Azul. Nas redes sociais, ele costumava mostrar sua rotina de treinos e assuntos voltados ao fisiculturismo.

Também nas redes sociais, um grupo lançou uma vaquinha virtual para ajudar a família da vítima.

“Essa campanha tem por finalidade, tentar amenizar parte das perdas sofridas por essa família, pelo menos de caráter material, pois todos sabemos que a vida de Hugo, não será trazida de volta com ajuda financeira alguma”, diz o texto no site da campanha.

