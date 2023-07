Cate tem 650 vagas de emprego para área de serviço, comércio e construção civil em SP

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) oferece até quarta-feira 650 vagas de emprego na cidade de São Paulo para as áreas de serviços, comércio e construção civil, com salários que variam de R$ 800 até R$ 6 mil.

As inscrições podem ser feitas diretamente em uma das 26 unidades do Cate espalhadas pela cidade ou diretamente no portal, clicando neste link.

De acordo com o Cate, o maior número de vagas é para atendente de lanchonete, com 150 oportunidades, sendo que a maioria não pede nenhuma experiência anterior, mas quase todos requerem que o candidato tenha ensino médio completo ou cursando. Os salários variam entre R$ 1.065 e R$ 1.609.

Há ainda mais de 70 vagas para auxiliar de limpeza para trabalhar em manutenção de condomínios, escolas e hospitais. A maioria das vagas requer pelo menos seis meses de experiência, ensino fundamental completo ou cursando e a remuneração varia entre R$ 1.384 a R$ 1.830.

Outra área com elevado número de vagas é o de operador de telemarketing, com mais de 70 oportunidades, boa parte delas exigindo pelo menos seis meses de experiência. A escala de trabalho é 6x1, em turnos de tarde e noite, e exigem ensino médio completro. Os salários variam de R$ 1.320 a R$ 1.672. Há postos exclusivos para portadores de deficiência, com trabalho remoto.