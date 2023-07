Bêbada, mulher é deixada desacordada na calçada e acaba estuprada por pedestre

Uma jovem cuja identidade não foi revelada foi deixada em frente a sua casa desacordada por um carro de aplicativo e acabou sendo estuprada por uma pessoa que passava pela rua na madrugada deste domingo, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com relatos da vítima, ela foi ao show do cantor Thiaguinho no Mineirão no sábado à noite com amigos e colegas do trabalho e abusou da bebida. Na hora de ir embora, um dos amigos chamou um carro de aplicativo e compartilhou o trajeto da viagem com o irmão da jovem, que estava em casa.

O carro de aplicativo chegou ao endereço da jovem e o motorista tentou contato com o irmão da vítima por telefone e tocando o interfone do apartamento, mas ninguém atendeu. Após mais algumas tentativas, o motorista pediu ajuda para uma pessoa que passava pelo local para retirar a jovem do carro e deixá-la sentada na porta do prédio. Ele partiu em seguida.

As câmeras de segurança mostraram momentos depois um homem se aproximando e a carregando do local. A vítima só acordou na manhã de domingo quando os socorristas do Samu chegaram ao local onde ela havia sido deixada, em um campo de futebol.

Ela estava coberta por um pano, com a calça e a calcinha abaixada até o joelho. Ela disse aos socorristas que não se lembrava de nada. Levada ao hospital, os médicos constataram o estupro.

O irmão da vítima disse que pegou no sono e não ouviu o celular ou a campainha tocarem, por isso não atendeu ao interfone.

As imagens das câmaras de segurança ajudaram a polícia a identificar o suspeito do estupro e a prendê-lo ainda neste domingo. Ele negou que tenha abusado da vítima e disse que a viu desacordada na rua e quis levá-la para um local seguro.