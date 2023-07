Após pane em motor, avião da Gol que seguia para João Pessoa faz pouso de emergência em Vitória

Registro do portal Flight Aware mostrou quando avião da Gol desviou a rota e fez pouso de emergência em Vitória, no ES (Reprodução/Flight Aware)

Um avião da Gol que seguia com destino a João Pessoa, na Paraíba, teve que desviar a rota e fazer um pouso de emergência em Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (31). De acordo com a Gol, a aeronave apresentou falha em um dos motores e, por isso, foi necessário seguir para o aeroporto mais próximo. A companhia ressaltou que o procedimento foi feito com segurança e não houve o registro de feridos.

Uma imagem divulgada pelo portal Flight Aware, que monitora voos em tempo real, mostrou quando o voo G3 1715, que partiu do Aeroporto do Galeão (GIG), no Rio de Janeiro, com destino a João Pessoa (JPA), desviou a rota e alternou seu pouso para o Aeroporto de Vitória (VIX).

Conforme confirmado pela Gol, a aeronave, um Boeing 737-800, sobrevoava a Bahia quando registrou a pane e apenas um motor seguiu funcionando. Assim, o aeroporto mais próximo com capacidade para receber esse tipo de aeronave era o de Vitória e, por isso, a rota foi desviada para lá.

A companhia ressaltou que “todo o procedimento obedeceu aos protocolos de segurança e a aeronave foi desembarcada normalmente”. Em seguida, seguiu para a devida manutenção.

Por fim, a Gol destacou que os clientes serão acomodados em outro voo até João Pessoa.

