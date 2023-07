Após mais de 30 dias, corpo de brasileiro morto ao elogiar cachorro nos EUA é enterrado em SP

O corpo do brasileiro Matheus Gaidos, de 27 anos, que foi morto a tiros em Okland, na Califórnia, nos Estados Unidos, no fim de junho, foi enterrado em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, no domingo (30). A família dele precisou enfrentar uma longa espera para a liberação e traslado ao Brasil e só agora pôde se despedir do rapaz.

O voo que trouxe o corpo chegou ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na manhã de domingo e logo em seguida foi realizado o velório no Cemitério do Carmo. Por volta das 17h, ocorreu o enterro.

Mãe de Matheus, Isabel Martines tentava a liberação do corpo desde o fim de junho, sem sucesso. Agora, ela se diz aliviada. “Acredito que hoje encerra o ciclo”, afirmou durante o sepultamento.

Relembre o caso

O caso aconteceu no último dia 21 de junho. O brasileiro morava nos Estados Unidos há cinco anos e trabalhava como entregador de flores. Ele estaria concluindo um serviço, quando cruzou com o criminoso na rua.

Isabel Martines em entrevista à emissora KTVU que o rapaz estava falando no celular com um amigo do Brasil enquanto realizava a entrega. O amigo ouviu Matheus dizer “bom cachorro” e então uma movimentação em seguida, quando ele foi baleado.

Em um vídeo que mostrou o crime é possível ver Matheus jogando as flores em cima do agressor, que, em seguida, saca uma arma e atira contra o brasileiro (veja abaixo). O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O brasileiro Matheus Gaidos, de 27 anos, foi morto a tiros após brincar com o cachorro de um homem na última quarta-feira, 21, na Califórnia, Estados Unidos. pic.twitter.com/BIUfB59jVq — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) June 27, 2023

O suspeito de matar Matheus foi identificado como Eric Locelvira, que foi preso em Okland no último dia 6 de julho. A polícia chegou a oferecer uma recompensa de até U$ 10 mil (R$ 48 mil) por informações que levassem à prisão do atirador.

Em entrevista ao site G1, a mãe contou que ele se mudou para o exterior em busca de uma vida melhor. Em agosto, ele pretendia voltar à São Paulo.

“Sempre moramos na Zona Leste [de SP], e ele queria poder ter uma condição de ganhar melhor. Então, ele foi primeiro para a Austrália. Depois, resolveu ir para os Estados Unidos. Trabalhou como motorista por aplicativo e havia cerca de um ano estava como entregador de flores. Todo ano eu o visitava, mas neste ano eu não consegui. Mas ele estava programando vir para São Paulo em agosto. Não deu tempo”, contou.

