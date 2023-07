Satélite capta imagem de dois ciclones extratropicais agindo juntos na América do Sul; veja foto

Dois enormes ciclones extratropicais foram flagrados pelas imagens de um satélite agindo em conjunto no sul da América do Sul na última quinta-feira, de acordo com informações da MetSul Meteorologia.

AS duas enormes espirais podem ser vistas na costa oeste do sul do Chile, no Pacífico Sul, e a outra sobre o Atlântico, a leste da Patagônia, na Argentina, e geralmente estão associadas à frentes frias.

O gigantesco sistema do Pacífico se formou no oceano e ruma para o extremo sul do Chile, na região de Magalhães, e deve levar muita chuva em todo sul do território chileno, além de neve na Cordilheira e na Patagônia chilena neste final de semana.

Já o ciclone extratropical do Atlântico se formou na costa do Uruguai na última quarta-feira e desde então está se afastando do continente e movendo-se na direção sul e sudeste pelo mar.

Ciclones extratropicais na América do Sul (Reprodução/Zoom Earth)

De acordo com os meteorologistas, nenhum dos dois ciclones oferece risco ao Brasil. O formado no Pacífico será barrado pelas Cordilheiras e vai permanecer no sul do continente, enquanto que o do Atlântico segue para o Oceano Antártico.

Um ciclone é uma área de baixa pressão em torno do qual os ventos passam a soprar de alta para baixa pressão. Esses sistemas são chamados também de ciclones frontais de latitude média, ciclone de ondas e ciclones extratropicais e podem ocorrer tanto sobre a terra quando no oceano.

Além de chuva intensa e granizo, esses sistemas podem trazer ventos intensos, de até 200 km/h, causando severa destruição pode onde passam. Inundações, queda de árvores, deslizamentos e destruição de casas são cenários comuns nos locais onde sistemas mais fortes são registrados.