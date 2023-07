Ninguém levou o prêmio da Mega-Sena; veja o valor do prêmio acumulado

Nenhum apostador levou o prêmio da Mega-Sena no sorteio deste sábado e mais uma vez a bolada acumulou para o próximo concurso, na quarta-feira.

Quem quiser tentar a sorte e levar o dinheiro acumulado da Mega-Sena para casa tem até as 19h de quarta para fazer sua aposta em uma das casas lotéricas do país. A aposta mínima custa R$ 5, em volante com seis números, mas o apostador pode optar por preencher até 20 números no volante. Entretanto, o preço da aposta sobe substancialmente e pode chegar a R$ 193.800,00.

O sorteio será realizado no sábado, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e transmitido ao vivo pelos canais da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Quem tiver a sorte necessária para acertar as seis dezenas premiadas pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 50 milhões.

NÚMEROS DE SÁBADO

Os números sorteados neste sábado foram 06, 16, 23, 35, 38, 49.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 103 apostadores fizeram a quina (cinco pontos) e cada um deles vai levar para casa R$ 39.221,73. Também foram premiadas 6.817 apostas que acertaram apenas a quadra. Cada uma delas vai levar para casa R$ 846,58.