Vídeo: idoso é agredido por vizinho policial por não responder bom dia em São Vicente (SP)

Um idoso de 75 anos foi agredido por vizinho, que é policial aposentado, dentro do prédio em que mora, em São Vicente, litoral de São Paulo.

A vítima, que não se identificou, entrou na Justiça contra o vizinho e e entrevista ao g1, disse que a motivação foi um “bom dia” não respondida por ele.

Conforme mostrado nas imagens de câmera de segurança do condomínio, o idoso chega no prédio com dois cachorros e em seguida, sofre as agressões.

Assista ao vídeo:

Idoso é agredido por vizinho depois de não responder ‘bom dia’ no litoral de SP: https://t.co/ciXty6mfJz pic.twitter.com/te4K1vwhXg — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) July 28, 2023

“Mandou eu falar bom dia para ele na porta. Eu olhei pra ele, não dei bola, não respondi o bom dia. O motivo foi esse para ele já me agredir, me deu tapas e chutes em meus cachorros”, disse a vítima.

LEIA TAMBÉM: Mantendo tabu, Brasil perde para a França no segundo confronto da Copa do Mundo Feminina

O idoso disse que não é a primeira vez que sofre agressões do vizinho. . “Esse cara vem me agredindo, me intimidando, há nove anos”.

Pedido de medida cautelar

Devido a perseguição, o senhor entrou com um pedido de medida cautelar contra o vizinho, concedido no último dia 20 de julho. “Dessa vez foi demais. Pode me agredir, mas meus cachorros eu não permito não”.

A medida diz que o policial militar reformado deve manter uma distância mínima de 50 metro do vizinho. Contudo, o idoso que sofreu as agressões segue com medo. “Não me sinto seguro. É só um papel”.

Além da medida, a vítima pede uma indenização de R$ 20 mil por danos morais. Segundo a matéria, o suspeito das agressões não se manifestou até a veiculação do texto.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Final de Vai na Fé: Clara e Helena terminam romance e Theo não tem culpa

⋅ Campeão olímpico Thiago Braz testa positivo em exame antidoping

⋅ Travis Scott jogou uma indireta ao boato de Kylie Jenner e Timothée Chalamet em sua nova música?