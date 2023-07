Ovnis: 5 alienígenas que muitas pessoas gostariam de ter em suas vidas, já que foi confirmado que eles existem

Recentemente, os Estados Unidos confirmaram que possuem restos de naves alienígenas e não humanos em seu poder.

De acordo com três ex-militares norte-americanos, estas declarações causaram um enorme impacto na sociedade, pois algo que se presumia há décadas finalmente veio à tona.

Trata-se do ex-oficial da Inteligência Aérea das Forças Armadas, David Grusch, que chamou a atenção com suas palavras, pois afirmou que o Governo dos Estados Unidos detém naves alienígenas e que já existe um programa para estudar e aprender com esta tecnologia avançada.

Outros dois ex-militares também se pronunciaram, e se encarregaram de confirmar e reiterar a quantidade de Objetos Voadores Não Identificados que voam pelos céus.

Eles destacaram a tecnologia tão avançada que esses Fenômenos Anômalos Não Identificados (FAI) possuem. Há alguns documentos já classificados que consideram que devem ser compartilhados e denunciam que os militares devem contar o que veem.

E isso não parou nas redes, já que agora muitas pessoas estão dizendo o quanto elas amariam “ter um namorado alienígena”, baseado em todos esses alienígenas que vemos nos programas de ficção.

Cinco parceiros alienígenas que muitos desejariam ter, depois que foi confirmado que eles realmente existem

Após a suposta confirmação de extraterrestres nos Estados Unidos, plataformas digitais começaram a nomear alguns dos famosos “alienígenas” nível Superman, com quem fariam casais, e aqui trazemos uma compilação dos mais destacados.

Superman

Sem dúvida, um dos homens mais cobiçados por muitas mulheres é o querido Superman, o lendário personagem da DC Comics que se estabeleceu como um ícone da cultura pop. Graças aos superpoderes herdados de seus pais kriptonianos, ele se torna o primeiro candidato perfeito dentre os aliens queridos, pois ao longo dos anos foi interpretado por atores lindíssimos em suas diferentes versões.

Loki de Os Vingadores

O personagem da Marvel interpretado por Tom Hiddleston é um clássico no universo cinematográfico da Marvel. Além de sua peculiar e divertida personalidade (fingindo não ver os crimes que cometeu na saga dos Vingadores) ele ainda é uma referência para que muitas mulheres suspirem por um alienígena como ele.

Darth Vader

Um dos vilões mais carismáticos da saga Star Wars é o mítico Darth Vader, com sua figura enorme, ele pode manter o rosto coberto o tempo todo, mas ainda assim não é de mais destacar que um corpo grande também é atraente para muitos.

Capitã Marvel

Se há algo completamente certo, é que a Capitã Marvel tem feito muitas pessoas suspirararem ao redor do mundo. Esta heroína da Marvel recentemente se juntou ao universo cinematográfico desta franquia e desde então muitos são seus admiradores que têm demonstrado o seu amor e desejo tanto à atriz que a interpreta, como ao personagem em si.

Vegeta de Dragon Ball Z

Vegeta foi o sonho de muitas mulheres quando o anime japonês conquistou o mundo com sua história. E sim, pode ser que o amigo-inimigo de Goku não tenha o melhor caráter ou temperamento às vezes, mas sua devoção ao lar que ele criou com Bulma o torna um candidato muito desejável, pois se vê que ele tem os pés no chão quando se trata de um relacionamento.