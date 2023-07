Frente fria traz chuva para a região sudeste

A frente fria que está entre o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro cria uma grande área de instabilidade com nuvens carregadas e deve trazer chuva para os dois estados e para Minas Gerais, segundo a Climatempo.

No sul do país, uma massa de origem polar derruba as temperaturas no Rio Grande do Sul, mas não tem força para avançar pelos outros estados do sul do país.

No Centro-Oeste e Nordeste do país, uma grande massa de ar seco impede a formação de nuvens e mantém o tempo seco e o calor.

EM SÃO PAULO

Apesar da frente fria no litoral entre SP e Rio, o sol e o tempo seco predominam na maior parte da região sudeste e a temperatura fica acima do normal.

Mas na Grande São Paulo, a previsão é de chuva à tarde e à noite, no sul, leste e centro do estado. No litoral sul de São Paulo, chove forte durante o dia. Também devem enfrentar um dia chuvoso a região centro-sul do Rio de Janeiro, áreas do Sul de Minas na divisa com São Paulo e com o Rio.

Na cidade de São Paulo, a temperatura começou com a mínima de 16ºC e deve chegar à máxima de 27ºC. No sábado, o dia ais chuvoso colabora para queda na temperatura e a mínima de madrugada deve oscilar perto dos 14ºC. A máxima prevista para este sábado é de 21ºC.