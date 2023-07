Caso Thiago Brennand: empresário participa do segundo dia seguido de audiências, desta vez em um julgamento por estupro

Empresário Thiago Brennand responde a processos por crimes sexuais, agressão, cárcere privado, entre outros, no Brasil (Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira, 28 de julho, o empresário Thiago Brennand participará do segundo dia consecutivo de audiências. Neste momento, ele acompanhará o início de um julgamento por estupro.

Ao longo da tarde desta sexta-feira, Brennand participará da audiência referente a denúncia de uma mulher que afirma ter sido obrigada a fazer sexo com ele contra a sua vontade e sem o uso de preservativos.

Segundo declarações da vítima, ela foi convidada pelo empresário para fazer uma massagem no dia 31 de março de 2022, e esperava fazer o serviço na casa de Brennand. No entanto, ela foi orientada a prestar os serviços na casa de campo do empresário.

Acompanhada por uma amiga, ela chegou ao local após às 23 horas e relatou que antes de ser levada ao quarto foi “apresentada” a coleção de armas do empresário.

Após levá-las para o quarto, ele teria expulsado a acompanhante da mulher e obrigado a vítima a ter relações sexuais sem o uso da camisinha.

“Ele começou a falar de forma rude e o quarto estava cheio de armas expostas. A essa altura eu já estava com muito medo. Ninguém sabia que eu estava ali, só tinha funcionários de anos na casa e aparentemente todos de confiança dele. Ele abusou de mim, fez exatamente o que eu não queria sem meu consentimento, mesmo eu falando que não queria”, declara a vítima.

Outros casos

Conforme informações do O Globo, durante a tarde da última quinta-feira (27) o empresário passou cerca de seis horas ouvindo acusações referentes a outro processo: a agressão contra uma modelo em uma academia da capital paulista.

O caso em questão foi o pontapé inicial para que outras denúncias contra Brennand fossem realizadas pelas vítimas. Na ocasião, ele agrediu a modelo Alliny Helena Gomes após ela se recusar a sair com ele.

A agressão foi registrada pelas câmeras de monitoramento da academia, e se tornaram públicas após a denúncia feita pela modelo.

Além de Alliny, outras duas testemunhas foram ouvidas pelo juiz ao longo da última quinta-feira (27). As audiências referentes a este caso serão retomadas no dia 1º de setembro.

O empresário ainda responde a outros dois processos e aguarda o início do julgamento de outras cinco ações penais, sendo elas por calúnia, injúria e difamação; outra por ameaça; e uma terceira acusação de lesão corporal. Ele também responde a outras duas ações penais em possíveis casos de estupro.

