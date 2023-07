São Paulo tem tarde nublada com aproximação da frente fria

A chegada da frente fria começa a trazer para a cidade de São Paulo mais ventos do litoral e com isso a umidade e a nebulosidade aumentar na Capital na tarde desta quinta-feira.

Durante a tarde, os termômetros chegaram a marcar 25,4ºC e embora os modelos meteorológicos não indiquem frio extremo na cidade nos próximos dias, o aumento das nuvens e da umidade trazer a sensação de frio, que deve continuar até o final de semana.

Durante a sexta-feira, o dia será bastante nublado em função da passagem da frente fria pelo litoral. São esperadas chuvas leves na faixa leste do estado, que inclui toda a região metropolitana de São Paulo. Durante a tarde, a temperatura chega a 27ºC, mas na madrugada a mínima pode chegar a 15ºC.

O sábado deve ser marcado pelas chuvas esporádicas durante a maior parte do dia. A grande quantidade de nuvens sobre a Capital não permitirá que a temperatura suba e a máxima do dia não deve passar de 18ºC. A umidade será elevada durante todo o dia, com valores acima de 55%, o que deve aumentar a sensação de frio dos paulistanos.

Chuva em SP

DE acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), São Paulo está há 41 dias sem chuvas significativas e em julho deste ano a cidade registrou apenas 6,4 mm de chuva, o equivalente a apenas 15% dos 42,6 mm esperados para o mês, em comparação com os anos anteriores.