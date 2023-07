Frente fria avança pelo país; veja os estados que serão afetados

A frente fria que estava estacionada entre o sul do país e a Argentina começa a avançar pelo território brasileiro de deve atingir o litoral da região sudeste nesta quinta-feira.

No Rio Grande do Sul, a massa de ar polar derruba a temperatura em várias cidades, mas essa frente fria em particular não tem força para trazer frio para os estados mais ao norte, como São Paulo.

Entretanto, a frente fria deixa áreas de instabilidades com muitas nuvens carregadas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o que deve provocar fortes chuvas em vários estados entre esta quinta e sexta-feira.

Ciclone Extratropical

O ciclone extratropical que se formou na costa do Uruguai e trouxe vendavais de até 70 km/h para o sul do país começa nesta quinta-feira a se afastar para o oceano, abrindo espaço para que uma nova massa de ar polar que avança sobre o sul da Argentina chegue ao Brasil nos próximos dias.

SÃO PAULO

Os estados do sudeste, entre eles São Paulo, ainda sofrem a influencia de uma grande massa de ar seco que predomina em toda a região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do país, por isso os dias continuam quentes e ensolarados.

Apesar do ar seco, a frente fria pode provocar pancadas de chuvas em área do centro-oeste, sul e leste do estado na parte da tarde e à noite. Até sexta-feira, os termômetros marcam máximas de 27ºC durante o dia e de 16ºC nas madrugadas.

A partir de sábado, as madrugadas passam a ficar um pouco mais frias com a passagem da frente fria e os termômetros devem chegar em mínimas de 12ºC. Na sexta-feira e no sábado deve chover na maior parte da região leste do estado de São Paulo.