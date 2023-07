Caso Thiago Brennand: Defesa tenta adiar, mas Justiça começa julgamento por agressão a modelo

Começou nesta quinta-feira o julgamento contra o empresário Thiago Brennand acusado de agredir a modelo Helena Gomes em uma academia em São Paulo. Esse é apenas um dos julgamentos que o empresário terá que enfrentar nos próximos meses, já que é acusado em nove processos, alguns deles muito mais sérios, como estupro, cárcere privado, lesão corporal e abuso psicológico.

Neste julgamento específico, Brennand vai responder ainda por corrupção de menores por ter incentivado seu filho a também ofender a vítima durante a agressão. Nesta etapa do processo, a vítima, o agressor e as testemunhas são ouvidas

A defesa do empresário tentou cancelar a audiência desta quinta-feira, alegando que o vídeo da academia que mostra a imagem da agressão teria sido alterado, mas o Ministério Público não acatou o pedido.

Brennand está preso desde abril, após ficar oito meses foragido nos Emirados Árabes.

ACUSAÇÕES

Depois que a acusação da academia foi mostrada pelo Fantástico, várias mulheres procuraram o Ministério Público para relatar casos de crimes como estupro, agressão, cárcere privado e ameaças.

Em uma das denúncias, uma mulher estrangeira disse que foi mantida em cárcere privado em um condomínio de luxo em Porto Feliz, era estuprada e foi forçada a tatuar um símbolo da família de Brennand em uma parte íntima do corpo, alegando que sua assinatura ali serviria para “marcar território” e se submeteram por coação e medo de violência física.

Uma delas, de origem russa, disse à polícia que pelo menos 10 mulheres foram tatuadas por Brennand e que ele tinha uma pasta no computador com as tatuagens das meninas. Segundo ela, Brennnand costumava se gabar quando recebia visitas, obrigando-a a mostrar a tatuagem e dizendo a todos que ela era uma ‘mulher marcada.’