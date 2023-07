Frente fria e ciclone extratropical alteram clima; veja estados que serão afetados

O Rio Grande do Sul já começa a registrar áreas de instabilidade pela passagem de uma nova frente fria na região que deve trazer mais chuva e frio para todo o sul do país.

Essas áreas de instabilidade que vem do Uruguai, leste da Argentina e Paraguai formam, além da frente fria, um novo ciclone extratropical sobre a costa do Uruguai, mas desta vez não deve ter um impacto severo nos estados do sul do país, como ocorreu com as tempestades anteriores que se formaram em junho e julho.

Os estados vizinhos, Santa Catarina e Paraná também não devem sofrer as influências do ciclone, cujas rajadas de vento, de acordo com os dados meteorológicos, não devem ultrapassar os 60 km/h. As cidades do extremo sul gaúcho devem receber altos volumes de chuva, de 70 mm a 90 mm.

Na quinta-feira o ciclone extratropical se afasta da costa, mas as temperaturas caem com o avanço da frente fria pelo estado e há previsão de geadas em várias cidades do sul.

SÃO PAULO

O estado de São Paulo também não deve ser afetado diretamente pelos efeitos do ciclone extratropical, mas o avanço da frente fria deve baixar a temperatura em todo estado a partir de sexta-feira, trazendo chuva.

Na quinta, o acúmulo de nuvens traz chuvas e na sexta-feira a temperatura começa a cair. O sábado e domingo será nebuloso e com chuva, e as temperaturas mínimas devem chegar a 13ºC. As baixas temperaturas durante as madrugadas devem se manter durante toda semana que vem, de acordo com os dados da Climatempo.