Com problemas mentais, homem desaparece durante viagem e fica 50 dias escondido na mata comendo apenas mel e maracujá

Após quase dois meses desaparecido, o agricultor José Cristóvão Rodrigues da Costa, de 39 anos, foi finalmente encontrado nesta segunda-feira no município de Independência, a 310 quilômetros de Fortaleza, em uma área de mata com pouquíssimos moradores.

Costa viajava de ônibus de São Paulo para Pedra Branca, no Ceará onde tem família, mas durante o trajeto ele simplesmente desceu do ônibus e sumiu, sem pegar suas bagagens.

Segundo sua irmã, durante a viagem ele começou a apresentar sinais de problemas mentais, como mania de perseguição, e alegava que tinha uma pessoa no ônibus que queria matá-lo. Seus familiares tentaram acalmá-lo por telefone e até falaram com o motorista, correndo ainda para interceptar o ônibus quando ele parasse em Cruzeta, no Rio Grande do Norte, mas quando chegaram ele já havia descido do ônibus e sumido.

Polícia, Corpo de Bombeiros e toda família procuraram seu paradeiro por semanas, mas ele só foi encontrado quando um agricultor entrou em contato, a pedido de Costa, que estava vivendo nas matas próximas a seu sítio, em Independência, a 30 km de onde desceu do ônibus.

Durante os cinquenta dias que ficou desaparecido, José Cristóvão ficou escondido em um matagal, sem entrar em contato com ninguém ou pedir ajuda, segundo ele “porque sempre tinha uns caras querendo me matar”.

Durante todo esse período escondido, ele se alimentou exclusivamente de jerimum (abóbora), mel de abelha e maracujás que encontrou nas matas. O tempo que ele aguentou sobreviver dormindo ao relento e com essa alimentação chamou a atenção dos familiares e médicos.

“O físico dele, (...) ser um trabalhador rural, um cortador de cana, que fez ele aguentar esses 50 dias no mato sem procurar ajuda”, disse sua irmã.

José disse à família que passou uma semana observando um agricultor local antes de pedir ajuda. Ele pediu comida e também que entrasse em contato com suas irmãs, que foram encontradas pelo agricultor através do Facebook.

Ele foi levado e internado em um hospital de Pedra Branca, onde passa por atendimento psiquiátrico.