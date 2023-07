“Boa noite, Cinderela”: homem revelou golpe no qual foi torturado com maçarico

A polícia cumpriu nesta terça-feira o mandado de prisão contra a influenciadora digital Vitória Guarizo Demito, de 25 anos, e contra o modelo Gabriel Meneses, ambos acusados de torturar, drogar e roubar um homem que conheceram por aplicativo de namoro, em São Paulo. A notícia é do G1.

A vítima, cujo nome está sendo mantido em sigilo, e a influenciadora marcaram um encontro depois de se conhecerem por aplicativo em um apartamento em Moema, na zona sul de São Paulo, em maio.

Quando estava no quarto do flat de Vitória, a vítima foi surpreendida pela chegada de dois homens armados, que invadiram o quarto e começaram a agredi-lo para que entregasse as senhas bancárias. Segundo relatou à polícia, ele foi queimado com maçarico e faca quente e torturado com golpes na cabeça até que entregasse os dados bancários.

De posse dos dados bancários da vítima, ela foi obrigada a ingerir um medicamento e perdeu a consciência. Tudo o que se lembra e de ter acordado horas depois, já dentro de seu carro, que estava estacionado em uma avenida da cidade.

Ao todo a quadrilha sacou R$ 41 mil de suas contas, em transações bancárias que foram rastreadas e mostraram que Gabriel recebeu R$ 19 mil, Vitória, R$ 500, e o outro comparsa, R$ 21 mil, além de outras pequenas transferências.

MANDADO DE BUSCA E PRISÃO

No flat onde a polícia cumpriu o mandado de prisão a polícia encontrou maconha, haxixe, cocaína e psicotrópicos usados para aplicar o golpe “Boa Noite, Cinderela”, quando a vítima é drogada.

Vitória e Gabriel foram reconhecidos pela vítima por fotos como autores do golpe.

A foto de Gabriela foi encontrada também em um site de acompanhantes, onde ela aparece com o nome Camilla Flores.