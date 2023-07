Vídeo: homem desconhecido dá cabeçada em nutricionista na rua: “veio me xingando e gritando”

Uma mulher de 25 anos foi agredida na noite do último domingo (23) por um desconhecido em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

Segundo o boletim de ocorrência feito pela mãe da vítima, a jovem voltava dirigindo de um aniversário quando se distraiu, bateu na guia de uma calçada e acabou furando o pneu.

Neste momento, a mulher desceu do carro e um homem que passeava com um cachorro passou a agredi-la com uma cabeçada e um soco no rosto. Estela Frohlich Bonatto teve uma fratura no nariz e afundamento de face.

“Acho que ele se assustou [quando o carro subiu na guia] e eu não tinha reparado nele. O cara já veio me xingando horrores e gritando, e me deu uma cabeçada de frente. Meu nariz começou a jorrar sangue e as pessoas começaram a descer dos prédios e a me ajudar. O cara vazou”, relatou, segundo o g1.

Conforme é possível notar nas imagens de uma câmera de segurança, a mulher para próximo à guia e o homem começa a discutir com ela. Em seguida, ele dá uma cabeçada no rosto de Estela , que tenta se proteger.

Ainda de acordo com a matéria, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima, que foi encaminhada para um hospital particular.

“Quebrou meu nariz, afundou o osso da face e fez esse estrago todo. Fiz cirurgia para corrigir a fratura”, disse a jovem em uma rede social.

Imagem: Arquivo Pessoal

O caso é investigado pela Polícia Civil como lesão corporal contra mulher.

