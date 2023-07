Suspeito de arremessar garrafa que matou a palmeirense Gabriela Anelli é identificado e preso

Um torcedor do Flamengo foi identificado e preso pela morte da jovem palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos. Ele teria arremessado a garrafa de vidro que atingiu a torcedora ruante uma confusão entre as torcidas nos arredores do estádio antes do jogo do dia 8 de julho.

Segundo informações, o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) confirmou que o suspeito é um homem de barba que aparece nas filmagens de uma câmera de segurança.

A gravação mostra o momento em que ele arremessa o objeto que teria atingido a jovem.

Ele foi localizado e detido na região de Campo Grande, Rio de Janeiro, e encaminhado para a unidade policial local. Em seguida, ele será transferido para a delegacia de São Paulo, cidade em que aconteceu o caso.

Próximos passos

Nos próximos dias a equipe responsável pela perícia deverá seguir com a reconstituição virtual da confusão que levou à morte de Gabriela.

As equipes de perícia já estiveram no local para isolar e captar imagens que ajudarão no procedimento de reconstituição.

“Equipes do DHPP estiveram no local. Com base em todas as imagens que já tivemos acesso será feita pela perícia a reconstituição virtual do momento em que ocorreu o fato. O objetivo é identificar o que cada indivíduo fazia no momento da confusão e de onde exatamente partiu a garrafa que atingiu fatalmente a torcedora”, explica a delegada Ivalda Aleixo.

Leia também: Gabriela Anelli, torcedora palmeirense morta no último sábado, é homenageada no Allianz Parque

Em um primeiro momento, o torcedor do Flamengo, Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, foi preso como sendo o suspeito de ter arremessado a garrafa que feriu Gabriela. Ele chegou a ser indiciado e preso pela Polícia Civil de São Paulo, mas foi liberado no dia 12 de julho após a juíza considerar o delegado inicialmente responsável pelo caso como “despreparado”.

Após o ocorrido, a morte da torcedora passou a ser investigada pelo DHPP.

* Fonte: G1