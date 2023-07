“Paguei a parada. É seu?”cliente de rede fast food tenta encher galão com refil de refrigerante

Viralizou pelas redes sociais a tentativa de um cliente de encher um galão de 20 litros na máquina de refrigerante de uma rede de fast food em Itapevi, na Grande São Paulo, aproveitando as regras do ‘refill grátis’.

O vídeo foi feito na semana passada, no Shopping Itapevi, e chamou a atenção das pessoas que passavam pela praça de alimentação.

No vídeo vemos um jovem enchendo um copo na máquina de refrigerante do estabelecimento e jogando dentro do galão, em uma tentativa de enchê-lo. Um funcionário da rede se aproxima e diz que ele não pode fazer aquilo, mas ele responde. “Paguei a parada. É seu? Se eu paguei à vontade e tomar tudo isso aqui?”

A loja diz que o refil do refrigerante é a vontade, só não contavam com um galão de 20 litros! 😂😂😂 E agora? pic.twitter.com/i8FCPL34YI —  F50 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@Fabionews_F50) July 25, 2023

“Ela vai desligar a máquina, tá ligado”, diz outro rapaz que acompanha a tentativa do rapaz de conseguir 20 litros de refrigerante grátis.

Constrangidos, os funcionários da loja desligaram a máquina de refrigerante para evitar que o rapaz continuasse a pegar refrigerante para encher o galão, enquanto os clientes do área de alimentação assistiam com curiosidade a discussão.

LEIA TAMBÉM: Vídeo: homem desconhecido dá cabeçada em nutricionista na rua: “veio me xingando e gritando”

Ao lado da máquina é possível ver uma placa branca com as regras de consumo do estabelecimento, que permite “Free Refill por 30 minutos”, desde que o cliente apresente o cupom fiscal e use o copo da rede. As regras de consumo também proíbem a transferência das bebidas do copo para outros recipientes.

LEIA TAMBÉM: Frente fria: sul do país vive gangorra climática, com cidades com 8ºC e outras com 32ºC

O Burger King não se manifestou sobre o ocorrido