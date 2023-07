Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 70 milhões

As seis dezenas do concurso 2.614 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão pelas redes sociais da Caixa, no Youtuber e Facebook.

O prêmio estimado em R$ 70 milhões está acumulado há seis concursos. Este é primeiro sorteio da Mega-Semana da Sorte, com concursos ainda na quinta-feira (27) e no sábado (29).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Quem quiser dar um empurrãozinho na sorte, pode optar por apostar mais números no volante. A Caixa permite que o apostador aposte no máximo 20 números em um único volante, mas o preço da aposta sobe desproporcionalmente, chegando a R$ 193.800,00.

Lotofácil e Quina

Nesta terça-feira tem ainda os sorteios da Lotofácil e da Quina. A Lotofácil deve pagar um prêmio de R$ 4 milhões a quem acertar os 15 números sorteados e Quina vai pagar um prêmio de R$ 1,4 milhões a quem acertam as cinco dezenas nesta noite.

As duas loterias fecham as apostas também às 19h e o sorteio é realizado a partir das 20h, juntamente com as demais loterias.