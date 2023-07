Frente fria: sul do país vive gangorra climática, com cidades com 8ºC e outras com 32ºC

O Rio Grande do Sul vive um fenômeno climático inusitado. Enquanto em algumas cidades as pessoas se acotovelam em frente ao fogão a lenha tentando esquentar as mãos e usam pesadas roupas e luvas pra enfrentar o frio, em outras áreas do estado o sol brilha forte e as piscinas estão cheias.

De acordo com a Metsul Meteorologia, na tarde desta segunda-feira a temperatura variava entre 8ºC e 32ºC em cidades diferentes do Rio Grande do Sul. Às 15h, os termômetros marcavam 8,9ºC em Pedras Altas e 9,5º C em Pinheiro Machado, enquanto no mesmo horário, em Porto Xavier e em Santa, as temperaturas registradas eram de 31,5ºC e 30,8ºC.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o forte contraste de temperaturas no estado se dá em função de uma frente semi-estacionária entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, gerando o contraste térmico em diferentes regiões.

LEIA TAMBÉM: Novo ciclone se forma junto com frente fria no sul; veja os estados que serão afetados

No norte e nordeste do estado predomina o ar quente tropical desde o último final de semana, enquanto que no sul e na fronteira com o Uruguai a frente fria que está parada traz muita nebulosidade e chuva na região.

A partir desta quarta-feira, essa frente fria semi-estacionária começa a se deslocar para o norte do estado, trazendo mais chuva e baixando as temperaturas.

A chegada de um ciclone extratropical prevista para amanhã também deve mexer com o tempo no local, mas os meteorologistas não acreditam que será tão extremo como os anteriores.

De acordo com a previsão, esse novo ciclone não deve afetar os estados de Santa Catarina, Paraná e nem o sudeste do país, como São Paulo.