Ataque de ciúme: homem tem testículo rasgado com as mãos pela mulher após troca de mensagens com ex Imagem ilustrativa (Pexels/Alex Green)

Uma mulher foi presa após suspeita de rasgar o testículo do marido em Santo Antônio do Descoberto, município de Goiás.

De acordo com a Polícia Militar, a motivação foi a troca de mensagens com a ex, vistas no celular dele.

Segundo o g1, a discussão aconteceu no sábado (22). O homem teria tentado impedir que a mulher saísse de casa, o que fez com que a mulher segurasse sua bolsa escrotal com as mãos e apertasse, até o rompimento.

Em depoimento de custódia na última segunda-feira (24) que determinou a soltura da mulher, ambos faziam o uso de bebida alcoólica no momento da briga.

A mulher disse que viu a mensagem no celular do marido e guardou o aparelho. Após perceber a situação, ele teria ido em sua direção para agredi-la e pegar o celular.

Ela então jogou um copo contra ele e os dois entraram em luta corporal. Em seguida, ele teria ido em direção a cozinha pegar uma faca, quando ela agarrou o seu saco escrotal. Ela então correu para o mato, onde passou a noite.

Segundo a matéria, o homem foi levado ao Hospital Municipal de Santo Antônio do Descoberto e seu estado de saúde não foi informado.

