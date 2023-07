Inquérito do caso Jeff Machado é concluído e três pessoas são indiciadas pela morte do ator

O inquérito sobre a morte do ator Jefferson Machado da Costa foi concluído pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Conforme informações, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) indiciou três suspeitos pelo crime.

Foram indiciados Jeander Vinícius Braga, Bruno de Souza Rodrigues e Jorge Augusto Barbosa Pereira, o único dos três que segue em liberdade.

Apontado como o mandante e mentor, Bruno de Souza Rodrigues deve responder por oito crimes, entre eles homicídio, estelionato e maus-tratos de animais.

“Bruno de Souza Rodrigues foi indiciado pelo cometimento de oito crimes: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estelionato tentado (por tentar vender o veículo e residência de Jefferson), estelionato consumado por extrair da vítima R$25 mil prometendo a vaga em uma novela, falsa identidade, invasão de computador/redes sociais, furto e maus-tratos contra animais”, declarou Elen Souto, delegada responsável por conduzir as investigações.

Por sua vez, Jeander foi indiciado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos contra os animais. Jorge Augusto foi indiciado por maus-tratos aos animais após manter em local inadequado os cães levados por Bruno, causando a eles sofrimento físico e psicológico.

Relembre o caso

O ator Jeff Machado desapareceu no dia 27 de janeiro deste ano. Seu desaparecimento foi notado quando uma ONG entrou em contato com a família informando que os cães do ator foram encontrados abandonados e em condições precárias, diferentes das que o ator costumava manter com os animais.

Após o início das investigações o corpo do artista foi encontrado em um baú, que estava em uma casa alugada por Bruno Rodrigues.

Segundo informações, Jeff teria dado mais de R$20 mil à Bruno diante da promessa de um papel em uma novela. O homem se apresentava como um produtor da TV Globo e planejou o crime de forma a utilizar os sonhos de Jeff a seu favor.

Para a mãe do ator, o autor do crime considerou seu filho uma ‘vítima perfeita’.

“Ele era tão dissimulado que chegou a negociar a casa do meu filho com a gente. Disse ter um casal interessado na compra e o dinheiro seria usado para investir na carreira de Jeff. Bruno estava convencido de que meu filho era a vítima perfeita. Tudo o que ele queria era extorquir todo o dinheiro dele. Isso já ficou bem claro”.

