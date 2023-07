Desaparecimento sem respostas: Mãe de menina Ana Sophia relata sofrimento durante buscas da filha de 8 anos

Sophia Gomes, de apenas oito anos, continua desaparecida desde a tarde da terça-feira, 4 de julho, após ter saído de casa para brincar na casa de uma amiga.

A menina desapareceu sem deixar rastros em Roma, distrito de Bananeiras, no Brejo paraibano e às buscas continuam.

De acordo com o portal Diário do Nordeste, na última semana, a Polícia Civil encontrou imagens de uma câmera de segurança que mostraram uma criança entrando em uma casa “misteriosa” no distrito.

Maria do Socorro, mãe da criança, disse ao ver a gravação que o vulto parecia com o da filha. No entanto, os donos da casa não souberam informar quem era a pessoa do vídeo.

Após o ocorrido, a mulher foi despejada de casa e tem sofrido retaliações devido às buscas pela filha. Um homem identificado como Joca, pai da mulher que mora na casa investigada era proprietário do imóvel alugado por Socorro.

“[Ele disse] Podem desocupar a casa e sumir para longe”, contou em entrevista a Record TV.

Desde o dia do desaparecimento de Sophia, a mulher diz que tem sido criticada por um vizinho cuja casa foi investigada, que chegou a pedir para ela procurar a menina na “casinha do cachorro”.

A mãe afirma que a repercussão do caso fez com que pessoas a acusassem de vender a própria filha para turismo sexual.

“Eu jamais teria coragem de vender minha filha para ninguém”, justificou.

O Portal de Prefeitura aponta que o delegado Diógenes Fernandes, da delegacia de Solânea, considera o homicídio da menina. No entanto, há também a possibilidade de um sequestro ou crime cometido por alguém próximo.

