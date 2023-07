‘A capivara é melhor que o canguru’: torcida brasileira entrega tudo na estreia da Seleção Brasileira feminina

A Seleção Brasileira Feminina de futebol faz sua estreia na Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 na manhã desta segunda-feira, 24 de julho. Em um embate contra o Panamá, as brasileiras fecham a primeira rodada do grupo F.

A partida, marcada para às 8h da manhã, acontecerá no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália.

E antes mesmo da Seleção entrar em campo, a torcida brasileira já estava dando um show de alegria.

Aos gritos de “A capivara é melhor que o canguru”, torcedores fizeram uma grande festa para as jogadoras do Brasil e chamaram atenção nas redes sociais.

Já dentro do estádio, os torcedores brasileiros repetiram a tradição e entoaram o Hino Nacional Brasileiro a plenos pulmões.

Copa do Mundo Feminina 2023

A Seleção Brasileira Feminina de futebol estreia na Copa do Mundo Feminina 2023, durante a manhã desta segunda-feira (24). O primeiro jogo das meninas será contra a seleção do Panamá e é válido pelo Grupo F, que tem também as seleções da França e Jamaica.

Em busca do primeiro título na competição, as jogadoras seguem em uma edição histórica, que marca a despedida da camisa 10 da seleção, Marta, que já anunciou que esta será sua última Copa do Mundo.

Apesar da técnica Pia afirmar que Marta está em plenas condições de jogo, a técnica ainda reforça que a participação da atacante será cautelosa uma vez que ela se recupera de um desgaste muscular. Por este motivo, Marta deverá começar a copa no banco de reservas, mas tem possibilidade de entrar em campo ainda na estreia.

Em sua jornada na busca pelo título inédito, o Brasil encara a França no próximo sábado, 29 de julho, às 7 da manhã; e a Jamaica no último jogo da fase de Grupos, dia 02 de agosto, também às 7 horas.

