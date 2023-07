Onda de calor leva temperaturas ao extremo e registra a maior média na história das medições do planeta

Na Itália, as pessoas se refrescam como podem para encarar as altas temperaturas. (Reprodução / Twitter @MaureciSouto)

Uma forte onda de calor vem assustando os moradores do Hemisfério Norte e causando o aumento da taxa de mortalidade e incêndios no México e Estados Unidos.

Temperaturas acima de 35 graus foram registradas na China, enquanto países do continente africano chegaram a marcar 50 graus, fazendo com que fosse registrada a temperatura média mais alta na história das medições do planeta Terra.

Segundo a notícia publicada pelo G1, isso tudo está acontecendo antes mesmo do fenômeno El Niño alcançar seu auge.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe uma chance de que o El Ninõ se manifeste até o final do ano de 2023. Chamado de “efeito acoplado”, o fenômeno começa com o aquecimento ou resfriamento na região do Oceano Pacífico Equatorial, alternado os padrões atmosféricos e interferindo diretamente no clina ao redor do mundo.

Europa em estado de alerta

Com as recentes previsões, diversos países estão entrando em estado de alerta para as altas temperaturas que podem acontecer nos próximos dias.

Na Europa, a Grécia entrou recentemente em estado de “vigilância absoluta”, uma vez que existe a possibilidade dos termômetros atingirem temperaturas superiores a 44 graus.

Como medida de segurança, todos os sítios arqueológicos abertos para visitação do público serão fechados durante as horas de calor mais intenso.

Pontos turísticos serão fechados durante as horas de calor mais intenso. (Reprodução / Twitter @MaureciSouto)

Na região central do país, os termômetros podem chegar a marcar temperaturas de até 45ºC, sendo que a máxima recente registrada na capital foi de 44,8ºC no ano de 2007.

Para Kostas Lagouvardos, do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável do Observatório Nacional de Atenas, a maior preocupação é o fato de que a onda de calor pode se estender por mais de 15 dias.

“As previsões indicam um aumento nas temperaturas durante a próxima semana. Seria uma onda de calor que dura mais de 15 dias, a mais longa registrada na Grécia”, afirma.

Leia também: Como fica o tempo no sudeste neste fim de semana?