Mãe de meninos que pularam de apartamento em Ribeirão Preto teme perder os filhos

A cabeleireira Geslaine Thomaz Castilho teme perder a guarda dos filhos de 9 e 6 anos, após os meninos pularem pela janela do prédio onde moram em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Segundo informações, divulgadas pelo G1, os meninos teriam pulado pela janela depois que o Conselho Tutelar chegou ao local para averiguar uma denúncia anônima de maus-tratos, violência doméstica e cárcere privado.

A mãe, que teme perder a guarda dos filhos, nega todas as acusações: “Eu quero ver os meus filhos, eu quero estar com eles. Não quero perder eles para nada. Eu perco o sentido da vida, porque eu corro atrás por eles”, declarou.

Necessidade de trabalhar

Em depoimento à polícia, Geslaine afirmou que precisava deixar as crianças em casa para poder trabalhar.

Os meninos, que frequentam normalmente uma escola de Ribeirão Preto, têm ficado em casa por conta das férias escolares.

Ainda em seu depoimento, a mãe afirma ter pedido ajuda ao Conselho Tutelar da região para matricular os filhos em uma escola de período integral, mas não foi atendida.

Conforme o advogado da mulher, ela é a única responsável pelo cuidado das crianças depois que o pai se mudou para Santa Catarina e cortou qualquer tipo de contato com os filhos.

“Ela cria os filhos sozinha, sem apoio do estado, sem apoio do município, que não têm uma creche para oferecer, não tem 1 escola em período integral. O que uma mãe dessa faz? Deixa os meninos morrerem de fome? Deixa os meninos ao relento? Não, ela optou por trabalhar e proteger os filhos”.

Eles pularam de uma altura de 3 metros

Segundo uma das vizinhas da família, a mãe sempre se dedicou ao cuidado dos filhos.

“Tudo o que eu posso dizer é que nunca vi sinal de maus-tratos e no fim de semana ela sempre estava tentando ter um momento de lazer com eles”, declarou a mulher não identificada.

No entanto, a denúncia contra a mãe foi feita por vizinhos que afirmaram que a mulher havia saído para trabalhar e deixado os dois filhos sozinhos em casa.

Ao notarem a chegada do Conselho Tutelar, os meninos pularam de uma altura de 3 metros e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Eles tiveram apenas ferimentos leves e seguem sob cuidados de uma tia.

Segundo a delegada Patrícia de Mariane Buldo, da Delegacia de Defesa da Mulher, as crianças passarão por um exame de corpo de delito, uma vez que a conselheira responsável pela visita afirmou que os meninos possuem marcas de violência pelo corpo.

“Segundo a conselheira tutelar, as crianças tinham algumas marcas que talvez confirmem a denúncia de maus-tratos. Ela observou que a casa tinha higiene precária e que havia pouca alimentação”.

Já a mãe afirma ter deixado as crianças com o café da manhã preparado e declarou que voltaria por volta das 11 horas para servir o almoço. Ela afirma contar com o apoio de uma vizinha para encaminhar e receber os meninos da escola quando ela está ausente.

Geslaine será investigada pelas suspeitas de maus-tratos e abandono de incapaz.