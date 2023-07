AO VIVO: veja o sorteio da Mega-Sena milionária de R$ 60 milhões deste sábado

A Mega-Sena volta a sortear neste sábado (22) um dos maiores prêmios do ano. Quem acertar as seis dezenas do sorteio de hoje pode levar para casa uma bolada estimada em R$ 60 milhões e passar o resto da vida curtindo sombra e água fresca.

Confira ao vivo, a partir das 20h, o sorteio da Mega-Sena deste sábado, 22 de julho de 2023:

Na última quarta-feira, ninguém conseguiu por as mãos no dinheiro do prêmio principal da Mega. Quem chegou mais perto do prêmio foram os cinquenta apostadores que fizeram a quina. Eles não ficaram milionários, mas ganharam prêmios individuais de R$ 90.719,26.

Na terceira faixa de premiação, os apostadores que acertaram quatro dos seis números sorteados também foram premiados. Ao todo foram 3.638 e cada um deles levou para casa R$ 1.781,18.

Os números sorteados na última quarta-feira foram: 20, 27, 34, 44, 50, 54.

Lotofácil e Quina

Neste sábado, tem ainda sorteio da Lotofácil e Quina, que prometem pagar prêmios estimados em R$ 4 milhões e R$ 37 milhões, respectivamente.