Vídeo: homem se salva milagrosamente de carro que sai voando em explosão em Joanesburgo

Uma misteriosa explosão provocou histeria e caos em uma das principais ruas da cidade de Joanesburgo, na África do Sul, deixando pelo menos um morto e dezenas de pessoas feridas, de acordo com notícia do jornal The Sun.

As autoridades locais ainda não conseguiram identificar os fatores que provocaram o acidente, mas a rua ficou completamente ‘fraturada’ por vários metros, com grandes buracos abertos no asfalto em um local que é considerado o distrito central de negócios da África do Sul, algo semelhante à avenida Paulista, em São Paulo.

No momento do acidente, a avenida de quatro pistas estava cheia de carros e dezenas de pedestres andavam pela calçada. De um segundo para outro, carros e ônibus saíram voando com a força da explosão, provocando destruição e morte.

Um vídeo compartilhado no Twitter mostra exatamente o momento em que a rua explodiu e uma van saltando do ar e caindo sobre o local onde segundos antes estava um vendedor de rua, que conseguiu pular e evitar ser esmagado pelo ‘automóvel voador’. Veja o vídeo:

Dramatic moment entire road explodes in mystery blast leaving one person dead and dozens hurt as it sends buses flying #Johannesburg's central business district, #SouthAfrica pic.twitter.com/jy4y6P36Le — Hans Solo (@thandojo) July 21, 2023

Após a explosão, testemunhas relataram terem sentido um forte cheiro de gás, levando as autoridades e suspeitarem de um vazamento subterrâneo, mas a empresa que fornece gás canalizado na região disse que não há nenhum sinal de rompimento ou perda de pressão nos canos no bairro.

Todo a região da Bree Street foi isolada num raio de 500 metros do local e peritos estão visitando os edifícios que ficam na região para avaliar danos estruturais e potenciais riscos de desabamento. No local há ainda dezenas de lojas de rua e os estragos ainda estão sendo avaliados pelos comerciantes locais.