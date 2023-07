‘Entrou pelo cano’: assaltante morre ao tentar fugir por tubulação de esgoto

Uma família viveu momentos de terror durante um assalto a luz do dia. A casa, localizada na região do Parque dos Príncipes, Zona Oeste de São Paulo, foi assaltada na última terça-feira, dia 18 de julho. Parte do ocorrido foi registrado pelas câmeras de segurança da residência.

Durante a ação, os suspeitos entraram em conflito com a polícia e um deles morreu ao tentar escapar pela tubulação de esgoto. Os demais conseguiram escapar.

Informações do 51º Distrito Policial do Butantã, compartilhadas pelo G1, relatam detalhes sobre como ocorreu o crime.

Seis homens encapuzados e armados chegaram ao local em dois carros. Eles entraram a força na casa após utilizarem o nome de um dos filhos do proprietário.

Já dentro do imóvel, os bandidos conseguiram rendes a esposa, os filhos e a empregada do dono da casa, insistindo em saber sobre relógios, jóais e um suposto cofre existente no local.

Tentativa de fuga

A ação do grupo foi percebida por um dos vigilantes do local, que estranhou a movimentação decidiu verificar. Ele deu de cara com os bandidos e entrou em conflito com os homens, conseguido escapar e acionar os policiais militares.

Dois dos suspeitos fugiram a pé e entraram na tubulação de esgoto, onde confrontaram os policiais. Durante a troca de tiros, um dos homens foi baleado no local enquanto o outro conseguiu escapar.

O assaltante baleado chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Os demais homens envolvidos na ação tentaram fugir utilizando o carro da família e um dos reféns como escudo. No entanto, o refém conseguiu escapar ao se jogar do veículo em movimento. Até o momento, não foi informado o estado de saúde da vítima.

A exceção do suspeito que foi baleado, os outros 5 homens envolvidos na ação criminosa conseguiram escapar do local. O caso foi registrado como roubo, resistência e morte decorrente de intervenção policial.

