Como fica o tempo no sudeste neste fim de semana?

A região sudeste continua sendo afetada pela massa de ar frio de origem polar, cujo vento marítimo continua trazendo umidade nas áreas próximas ao mar, provocando nebulosidade e chuva.

No interior do Sudeste, o ar seco vai ganhado força e a temperatura sobe no final de semana, mas as madrugadas continuarão frias. No sábado e domingo o sol predomina em São Paulo e os termômetros marcam máximas de até 25ºC durante as tardes. Nas noites, o tempo esfria e as mínimas podem chegar a 11ºC.

Na próxima semana, o ar polar que chega pelo mar se afasta mais da região sudeste e isso vai permitir que o ar quente avance sobre São Paulo, fazendo com que o tempo seco predomine em todo o estado na última semana de julho.

GANGORRA TÉRMICA

No sul do país, após dias extremamente gelados por conta da passagem de uma frente fria associada a uma massa polar, começa a chegar uma massa de ar muito quente que deve fazer a temperatura dar um salto, fazendo com que o termômetros marquem até 15ºC a mais do que comumente é registrado nesta época do ano, de acordo com dados da MetSul.

Algumas cidades que começaram a semana com temperaturas abaixo de zero podem ultrapassar os 25ºC nesta sexta, sábado e domingo no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, cuja semana chegou a marcar madrugadas com menos de 5ºC, os termômetros devem chegar a 30ºC no domingo com o ar quente trazido por uma corrente de jato em baixos níveis da atmosfera.