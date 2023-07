“Só amanhã o c*”: senador faz barraco após perder voo em Brasília

Circula pelas redes sociais um vídeo no qual o senador Alan Rick, do União Brasil, abandona o decoro parlamentar e xinga um funcionário de uma empresa aérea no aeroporto de Brasília após perdeu seu voo para o Acre.

No balcão da Latam, o funcionário explica que o embarque foi chamado pelo alto-falante, mas o senador, aos berros, diz. “Mas eu não ouvi”. Quando o funcionário diz que ele só poderá embarcar no próximo voo, no dia seguinte, ele passa a esmurrar o balcão e xingar o atendente.

“Só amanhã o c*ralho, você tem que me respeitar, rapaz...não senhor, você vai me botar no meu voo”, berrava o senador, deixando de lado o decoro que seu cargo exige.

Senador @Alan_Rick (União Brasil ), que é jornalista e servo de Deus, irado com um funcionário da Latam no aeroporto de Brasília ao perder voo para o Acre. pic.twitter.com/23LqtzZ8Yf — Altino Machado (@AltinoMachado) July 20, 2023

O desfecho desse desentendimento não ficou claro, mas o senador emitiu um comunicado depois ao jornal Notícia da Hora pedindo desculpas e culpa o “péssimo serviço aos passageiros que viajam para o Acre” pelo desentendimento.

Veja o comunicado

“Eu estava esperando o horário do meu voo, em Brasília, e a companhia aérea alterou o portão de embarque. Tive que correr o aeroporto todo para tentar embarcar. Quando cheguei, o rapaz informou que eu não podia mais embarcar. Eu tinha agendas importantes e não poderia perdê-las. Fiquei nervoso e fui grosseiro. Isso pode acontecer com qualquer um. Eu errei e me desculpei pelo meu erro”, afirmou o político.

Eleito em 2022 com 154.312 votos, o senador é um dos nomes mais cotados para assumir o governo do Acre em 2026. Nas últimas eleições, Alan Rick apoio a tentativa de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro.