Morre idoso prensado por elevador em clínica de saúde; a esposa segue internada em estado grave

Um casal de idosos foi esmagado pelo elevador de uma clínica de saúde na região de Montenegro, em Porto Alegre. Conforme informações da Polícia Civil, o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu, enquanto sua esposa segue internada em estado grave.

O homem foi identificado como Erineu Alves, de 94, conforme informações divulgadas pelo G1.

Ao comparecerem à clínica para uma consulta médica, o casal de idosos teria aberto a porta do elevador no andar térreo. No entanto, após entrarem, eles perceberam que o elevador estava no segundo andar, e não no térreo.

Os idosos ainda tentaram sair do local, mas a porta travou causando o acidente. Eles chegaram a ser socorridos e precisaram passar por manobras de ressuscitação durante o atendimento no local.

Conforme informações do delegado André Roese, o caso ocorreu por volta das 10:30h da manhã do dia 19 de julho.

No momento, as vítimas estavam acompanhadas pela filha que não utilizou o elevador designado apenas para pacientes com dificuldades de locomoção.

Segundo delegado, o dispositivo não possuía um botão do pânico ou qualquer outra forma de destravar a porta pelo lado de fora ou de dentro sem a presença do equipamento no andar.

“Como a porta estava trancada e não há botão de pânico ou algo que desempenhe essa função pelo lado de fora, o elevador continuou descendo e esmagou os idosos”, declarou.

Segundo informações, o local do acidente foi isolado para perícia técnica e os policiais aguardam pelo laudo e por documentos referentes a manutenção do elevador. Imagens das câmeras de segurança do prédio também estão sendo utilizadas na investigação do ocorrido.

