Mega-Sena acumulada pode pagar até R$ 60 milhões no próximo sábado

A Mega-Sena acumulou e pode pagar até R$ 60 milhões de reais no sorteio marcado para o próximo sábado (20). Isso porque ninguém acertou o jogo desta quarta-feira (20) que sorteou as dezenas 20, 27, 34, 44, 50 e 54.

Por outro lado, 50 sortudos acertaram a Quina e levaram para casa mais de R$ 90 mil reais. Outros 3.638 jogos acertaram quatro dos números sorteados e ganharam o prêmio de R$ 1.781,18 cada.

Ao todo, a Caixa Econômica Federal arrecadou R$ 78,673 milhões com o último jogo.

Para sábado (22), a Mega-Sena promete pagar R$ 60 milhões. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Mãozinha para a sorte

Quem quiser tem mais chances de levar essa bolada para casa pode optar por apostar mais de seis números no mesmo volante. As regras da Caixa permitem que o apostador preencha até 20 números, mas o preço da aposta salta de forma exponencial. Na aposta máxima, com 20 números, o apostador terá que pagar R$ 193,8 mil.

Apesar do valor estratosférico, as chances de acerto sobem de 50 milhões em 1 para 1.292 em 1.