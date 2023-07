Frente fria no Brasil, sol nos EUA e Europa: especialistas alertam para calor noturno intenso no hemisfério norte

Enquanto o sul do Brasil enfrenta temperaturas congelantes após a passagem de uma frente fria que derrubou as temperaturas também no estado de São Paulo, no extremo norte do mundo soa um alerta da Organização Meteorológica Mundial (OMM) para um fator incomum e perigoso na região. Os termômetros locais estão marcando temperaturas de 30ºC (o equivalente a um dia de praia no Brasil), só que à meia-noite.

O fenômeno foi registrado na América do Norte, Àsia, Norte da África e Mediterrâneo e coloca em sério risco a vida das pessoas, que ficam mais sujeitas a ataques cardíacos e morte súbita, já que o corpo não é capaz de se recuperar do calor contínuo durante o sono.

Durante o dia, de acordo com a OMM, essas regiões estão registrando ondas de calor que superam os 40ºC e essa elevação da temperatura deve durar vários dias, de acordo com o assessor da OMM, John Nairn.

Somente no ano passado, mais de 60 mil pessoas morreram por causa do calor intenso na Europa, com termômetros marcando 48,8ºC na Sicília, em agosto de 2021.

Os serviços de meteorologia acreditam que a tendência de elevação da temperatura deve quebrar os recordes mundiais dos últimos anos.

O recorde mundial de calor foi registrado no Vale da Morte, na Califórnia, em 1913, quando a temperatura alcançou 56,7ºC.

O secretário-geral da OMM emitiu um alerta mundial para a urgência de reduzir as emissões dos gases que produzem o efeito estufa e que as autoridades em todos os países devem se adaptar à tendência de aquecimento global, que está se tornando normal em todo o mundo.