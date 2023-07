Frente Fria: massa de ar frio provoca ventos e chuva; veja como fica o tempo

A passagem da frente fria pela região sudeste do país trouxe uma massa de ar frio que se espalhou por toda região leste do estado e está provocando fortes ventos marítimos, que aumentam a umidade e formam muitas nuvens de chuva.

Em função desse quadro, segundo a Climatempo, o litoral paulista e do Rio de Janeiro podem enfrentar chuvas de forte intensidade nesta quinta-feira durante vários períodos alternados do dia.

Nas demais regiões do sudeste o sol brilha nesta quinta, mas sempre com períodos de nebulosidade.

No sábado e no domingo, São Paulo terá madrugadas frias, com 10ºC e 11ºC, mas durante o dia o sol brilha e as máximas podem chegar a 25ºC.

SUL DO PAÍS

Após começar a semana com temperaturas congelantes, em algumas cidades abaixo de zero, em função de uma massa de ar polar que subiu pelo Uruguai e Argentina e agora se desloca para o mar, os termômetros voltam a subir no sul do país e em algumas cidades, como Porto Alegre, são esperadas temperaturas de até 28ºC neste final de semana, quase o dobro das máximas registradas na região durante as duas últimas semanas.

São esperadas pancadas de chuva nesta quinta-feira, com ventos, mas os meteorologistas explicam que essa ventania nada tem a ver com outro ciclone extratropical.

MAIS FRIO

NO domingo uma nova frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul e na segunda-feira a massa de ar polar avança sobre o Brasil e derruba novamente a temperatura no sul e no sudeste do país.