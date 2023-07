“Beber até morrer”: fim do casamento foi um dos motivos que fez homem virar um litro de cachaça

Maria Jucieuda, irmã de Antônio Cândido, que morreu no último domingo (16) após beber um litro de cachaça durante aposta, disse que o homem bebia diariamente desde o fim do casamento.

“Ele sempre bebeu, mas separou e quis beber um pouco a mais e não parava. Nós ‘dava’ conselho, pedia, pedia demais, mas simplesmente ele dizia que ele ia beber até morrer, e se morresse não precisava nem ir atrás”, disse ela ao g1.

O trabalhador rural tinha 42 anos e morava em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão, Goiás. Ele morreu após apostar em um bar que conseguiria beber um litro de cachaça em troca de uma caixa de cerveja.

Ainda segundo a matéria, Antônio morou em Catalão por 10 anos e há dois meses havia se mudado para Santo Antônio, devido a separação.

De acordo com a irmã, que também é do ramo da agricultura, o homem não deu detalhes sobre a separação, mas sabe-se que a ex mulher tentou ajudá-lo a parar com a bebida.

“As vezes que procurava a gente, era bêbado. A gente dava comida a ele, ele comia e voltava. Ele só dizia que não queria atrapalhar”, disse a irmã.

Jucieuda também disse na entrevista que a última vez que falou com o irmão foi três dias antes de sua morte. “Eu procurava saber notícia dele, ia deixar comida pra ele, as vezes deixava em cima da pia”.

Entenda o caso

De acordo com a irmã, e diferentemente do que a testemunha do caso disse, o irmão apostou uma caixa de cerveja para beber uma garrafa de cachaça inteira.

No vídeo, que você confere a seguir, é possível ver uma pessoa presente no bar dizendo: “Bebeu, bebeu, ganhou. Pode trazer a caixinha de cerveja”, enquanto outra diz “vai morrer”.

Segundo o dono do estabelecimento, o homem estava bebendo com os amigos desde cedo e, após sair do local, deitou na calçada e não levantou.

O conteúdo pode ser sensível para algumas pessoas:

