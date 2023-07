“Bateram bastante”: amigos tentam comprar carro pela internet e acabam sequestrados em SP

Em mais um golpe pela internet, dois amigos foram seduzidos pelo preço de um carro anunciado na Internet e resolveram marcar encontro com o proprietário para avaliar o veículo antes de fechar a compra, nesta quarta-feira.

O vendedor marcou de encontrá-los no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, onde supostamente morava, mas quando os compradores chegaram foram dominados por uma quadrilha e levados a um cativeiro em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, por quatro assaltantes armados.

A primeira medida dos bandidos foi pegar os celulares e obrigá-los a desbloquear a senha para fazer movimentações bancárias, sempre sob ameaças e coronhadas. Segundo as vítimas, a todo instante eram lembrados que se errassem as senhas, haveriam consequências graves.

Com acesso aos aplicativos de banco e cartões, eles movimentaram cerca de R$ 180 mil, entre saques em dinheiro, empréstimos e compras online. Durante todo o tempo em que estiveram no cativeiro, umas 4 horas, foram agredidos com socos, coronhadas e tapas nas costas,

Após horas de terror, os amigos foram libertados e foram à polícia registram boletim de ocorrência. Com a descrição dos bandidos, a polícia fez busca na região e encontrou os suspeitos. Com eles, foram encontrados celulares, máquinas de cartão, alianças, documentos e dinheiro. Ao todo seis pessoas foram presas e um menor de idade apreendido.