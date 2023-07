Aumenta o número de casos de dengue registrados no Brasil durante o 1º semestre de 2023

Um alerta sobre o aumento significativo nos casos de Dengue nas Américas foi divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com os dados divulgados, o primeiro semestre de 2023 registrou 2,9 milhões de casos de dengue, incluindo casos suspeitos.

A publicação ainda destaca os 3 países com maior incidência da doença na América do Sul, dentre eles a porcentagem de casos mais significativa foi no Brasil, que sozinho registrou 2,3 milhões de casos, mais de 79% do total.

Conforme o Jornal da Globo, as epidemias de dengue possuem um ciclo próprio, aparecendo de forma mais intensa em intervalos de 3 ou 5 anos, o que, segundo a OMS, pode explicar a alta dos casos.

Os dados referentes aos casos no Brasil apresentaram um aumento de mais de 70% em relação média dos últimos cinco anos.

Casos graves

Além da forma mais comum da dengue, o quadro causado pela doença pode evoluir para formas mais graves como a dengue hemorrágica, colocando a pessoa infectada em risco de vida.

Ao todo, mais de800 pessoas morreram de dengue no Brasil desde o começo do ano. Para a Organização Pan-Americana da Saúde, o problema vai além do ciclo da doença, dependendo de uma série de melhorias nas políticas públicas e de atenção redobrada as condições climáticas.

Para o Ministério da Saúde, a pandemia de Covid também teve um papel significativo no aumento dos casos, uma vez que gerou uma série de desorganizações no que diz respeito às medidas de combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da doença.

Em meio as demais medidas, duas vacinas contra a dengue foram aprovadas pela Anvisa, mas ainda não foram liberadas para distribuição pelo SUS. Uma delas só poderá ser utilizada por pessoas que já tiveram a doença, enquanto a outra terá uma abrangência maior, mas ainda assim apresentará restrições de idade para a imunização.

