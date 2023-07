Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 50 milhões

As seis dezenas do concurso 2.612 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n° 750, na cidade de São Paulo, com transmissão pelas redes sociais da Caixa.

O prêmio na faixa principal está acumulado e estimado em R$ 50 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas lojas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

No sorteio do último sábado ninguém levou o prêmio principal da loteria. Os apostadores que chegaram mais perto de colocar as mãos no dinheiro da Mega-Sena acertaram apenas cinco das seis dezenas sorteadas. Foram 178 apostas e cada uma dela ganhou R$ 25.434,22.

Os números sorteados no último sábado foram: 04, 12, 18, 21, 25, 49