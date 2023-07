Frente Fria avança no Sudeste; veja como fica o tempo até o final de semana

O morador de São Paulo acordou nesta quarta-feira com os termômetros marcando 13ºC, mas também com uma sensação térmica menor em função da chuva que cai por toda região metropolitana e no litoral do estado, segundo a Climatempo.

As áreas de instabilidade associadas à frente fria que atravessa a região sudeste provocam chuva durante todo o dia desta quarta no leste do estado, na capital e também no litoral paulista e no Rio de Janeiro.

Nesta quarta, a frente fria avança pelo litoral de São Paulo e deve chegar ao Espírito Santo, levando chuva para a região e também para Minas Gerais.

No litoral, a forte massa de ar de origem polar que está associada a esta frente fria provoca ventos moderados a fortes, trazendo muita umidade e previsão de chuva com mais intensidade na região.

Até sexta-feira as madrugadas se tornam mais frias, atingindo mínimas de 11ºC e máximas de 21ºC.

LEIA TAMBÉM: Massa polar: Sul do país enfrenta temperaturas abaixo de zero; saiba onde vai esfriar

No sábado e domingo o frio continua forte durante as noites, mas de dia o sol aparece e os termômetros podem chegar aos 25 ºC.

No sul do Brasil, o frio intenso de origem polar que vem do Uruguai e Argentina provoca baixas temperaturas nesta quarta-feira, mas essa área de instabilidade está se deslocando para o mar e não deve chegar ao sudeste e ao estado de São Paulo.