Caso Hyara Flor: vídeo mostra sogro da jovem com a arma que pode ter sido utilizada no crime

Hyara Flor, de 14 anos, foi morta no início do mês (Reprodução / Instagram)

Uma movimentação nas redes sociais divulgou novas informações sobre o caso da morte de Hyara Flor, jovem da comunidade cigana assassinada no dia 6 de julho em Guaratinga, região sul da Bahia.

Uma gravação que mostra o sogro da jovem visivelmente alcoolizado e portando um revólver, viralizou nas redes sociais enquanto o homem, e sua família, seguem desaparecidos após o crime.

Informações divulgadas pelo G1 revelam que a advogada da família de Hyara, Janaína Panhossi, confirmou que o homem visto nas gravações é realmente o sogro da adolescente. No entanto, não foi possível confirmar quando e onde o registro foi feito.

Para os familiares da jovem, a arma que aparece no vídeo pode ter sido a mesma utilizada para cometer o crime. Eles ainda reafirmaram não acreditar que o caso tenha se tratado de um disparo acidental.

“A família da vítima acredita que não foi um disparo acidental. Eles estão convencidos de que foi um crime intencional e premeditado. A família suspeita que seja a mesma arma utilizada no crime, mas somente a perícia pode confirmar isso”, declara a advogada.

Traição e suspeita de vingança

Segundo familiares de Hyara, o crime pode ter ocorrido de forma premeditada e instigado pelo sogro da jovem. Em declaração, o tio da jovem confirmou que tinha um relacionamento extraconjugal com a sogra dela, o que pode ter despertado a ira do sogro.

O casamento entre Hyara e o jovem, que não teve sua identidade divulgada por também ser menor de idade, foi permitido pelo pai da jovem após ela ter um outro noivado desfeito.

Segundo ele, a família do suspeito se aproveitou da fragilidade do momento para pedir a mão da jovem em casamento. Isso ocorreu uma vez que na comunidade o término de um noivado não é algo visto com bons olhos.

Conforme explicação do pai da jovem, ao término de um noivado é importante que a mulher encontre rapidamente um novo noivo para mostrar que “quem saiu perdendo” foi o pretendente que a dispensou. Neste caso, o pai de Hyara permitiu o noivado pois acreditava que o marido da filha, suspeito de ter cometido o crime, e sua família eram pessoas corretas.

Leia também: Hyara Flor: entenda o caso da cigana de 14 anos morta após casamento acordado