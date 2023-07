“Apostaram duas caixas de cerveja”: homem que morreu após beber 1 litro de cachaça foi avisado do risco que corria

Testemunhas que estavam no bar onde o trabalhador rural de 42 anos morreu após beber um litro de cachaça no gargalo, como parte de uma aposta, disse que um dos presentes avisou a vítima que poderia morrer ao ingerir tal quantidade de álcool de uma só vez.

“Se ele engasgar, ele vai morrer”, disse o cliente durante a prova de resistência que valia, caso ganhasse a aposta, mais bebida. “Apostaram duas caixinhas de cerveja. Ele virou 1 litro de pinga, mas não aguentou”, disse a testemunha à polícia.

O dono do bar disse que encontrou o homem caído na calçado em frente ao seu estabelecimento, mas já sem vida, no distrito de Catalão, sudeste de Goiás, no último domingo.

Apesar dos avisos, o homem insistiu na prova e bebeu toda a garrafa de cachaça. “Bebeu. Ganhou. Pode trazer a caixinha de cerveja”, disse um dos presentes no dia da aposta.

O dono do bar explicou aos policiais que esse homem estava bebendo com os amigos desde cedo e após a prova saiu do local, deitou na calçada e não levantou mais.

Um dos amigos tentou levantá-lo da calçada, mas percebeu que ele não reagia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado quando chegou confirmou a morte.

Como não havia nenhum indício de violência, o caso foi registrado como morte natural e, segundo o delegado, não deve ser investigada.

As tão cobiçadas caixas de cerveja que ele ganhou na aposta não chegaram a se retiradas pelo ganhador.