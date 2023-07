Agredido por vizinhos, homem busca atendimento médico e é preso por estupro de jovem

Um homem de 33 anos foi preso após ser agredido por ter estuprado sua vizinha, de 23 anos. Bruno Cuba de Jesus teria invadido o apartamento da vítima enquanto ela dormia e, após cometer o ato, pediu desculpas à jovem.

Ao buscar atendimento médico em um hospital da região, Bruno foi identificado e preso pelos policiais militares. Segundo informações, após saberem do crime, vizinhos do suspeito e da vítima agrediram o homem.

Conforme informa o G1, o caso aconteceu no Guarujá, litoral de São Paulo, e foi relatado pela própria vítima, que reconheceu o suspeito.

Segundo declarações da mãe da vítima, a própria jovem conseguiu reunir forças para informar sobre o crime e denunciar o agressor.

“Ela me ligou desesperada, pedindo socorro. A trouxe para minha casa e quando ela chegou, contou que foi vítima de estupro”, revela a mãe que teve a ajuda do padrasto da jovem para acolher a filha.

No relato, feito pela mãe sobre as palavras da filha, ela conta que a jovem estava dormindo quando sentiu alguém passar a mão em seu corpo. Ao acordar, ela se deparou com o homem ao seu lado e começou a gritar na tentativa de se defender.

“Chegou uma hora que ela não conseguiu mais e ele fez. No final, ele ainda pediu desculpas”.

Agressão e prisão

Após ir à delegacia acompanhada pela mãe, a vítima precisou passar por todos os exames que confirmaram o crime e identificaram escoriações na região do pescoço e glúteos da vítima.

Enquanto o processo era realizado na delegacia, a família soube que o suspeito foi localizado e agredido por vizinhos que souberam do ocorrido. Ele foi detido por policiais militares ao buscar atendimento em um hospital da região.

“Foram atrás, bateram de porta em porta até achar o desgraçado e acharam. Graças a Deus, agora ele está preso. É com a Justiça, por mim ele não sai nunca mais”, revela a mãe.

Ainda na delegacia, o suspeito foi reconhecido pela vítima e optou por permanecer em silêncio.